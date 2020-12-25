В Кремле заявили о постоянном контроле ситуации с ценами на продукты

Президент Владимир Путин и российское правительство держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный – да, это контролируется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

На вопрос, связывают ли в Кремле рост цен на отдельные виды товаров с правительственными мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров, пресс-секретарь президента отметил, что «это нужно анализировать уже экономистам».

«Вопрос только – происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний», – сказал Песков.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства пообещал скорую реакцию на рост цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ретейлеры и почти все региональные сети.

В период с 15 по 21 декабря в России снизились цены на сахар и подсолнечное масло на 1% и 3,2% соответственно.