Кремль опроверг перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря

Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть такой вариант, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

«Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, – сейчас каких-то позиций на этот счет нет», – отметил Песков.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным.

В «Единой России» сообщили, что Госдума может принять поправки в Трудовой кодекс России о выходном дне 31 декабря уже в весеннюю сессию.