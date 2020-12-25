Украденные нацистами из Темрюка ценности вернулись в Россию

Музей Зальцбурга вернул Темрюкскому историко-археологическому музею украденные нацистами в годы Второй мировой войны артефакты, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в приветственном обращении к участникам торжественной церемонии завершения передачи перемещенных культурных ценностей.

«Сегодня мы являемся свидетелями возвращения в Россию трех амфор и пяти античных надгробных барельефов, похищенных нацистами из кубанского музея в 1943 году. Все предметы благополучно доставлены партнерами в Темрюкский историко-археологический музей», – передает ТАСС слова Любинского.

Посол отметил вклад в успешную реализацию этой важной культурно-гуманитарной акции директора Музея Зальцбурга Мартина Хохляйтнера, который первым выступил с инициативой передачи хранившихся в запасниках музея артефактов. Он также указал на значимость поддержки инициативы со стороны президента Австрии Александера Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург.

По признанию Любинского, передача ценностей в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне имеет символическое значение.

«Наш долг – сохранить для будущих поколений память и уроки этих страшных страниц новейшей истории. Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей. Уверен, что в экспозиции Темрюкского музея они также теперь займут свое достойное место и вызовут большой интерес как у местной публики, так и среди специалистов», – подчеркнул посол.

Три амфоры и пять античных надгробных барельефов были украдены нацистским генералом Рудольфом Конрадом из разрушенного музея в городе Темрюк в Краснодарском крае и подарены гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю в годы Второй мировой войны. Затем они перешли городскому музею.

В 2018 году музей Зальцбурга проводил выставку «Аншлюс, война и развалины – Зальцбург и его музей во времена национал-социализма», которая представила гостям украденные из СССР амфоры. Руководство музея тогда отмечало, что планирует вернуть предметы искусства. Первые попытки организовать реституцию были предприняты по итогам исследования истории этих ценностей в 1990-х годах, но завершились безрезультатно.

В мае 2019 года во время визита в Сочи президента Австрии Александера Ван дер Беллена состоялась символическая передача России сертификата о реституции из Музея Зальцбурга восьми предметов античного искусства, которые были незаконно вывезены из СССР нацистами в 1943 году. Договор о передаче ценностей был подписан в марте 2020 года между музеями в Темрюке и Зальцбурге. 9 ноября в Австрии состоялась церемония подписания акта приема-передачи перемещенных культурных ценностей.