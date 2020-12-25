ПФР назвал число получивших новогодние выплаты детей

Новогодние единовременные выплаты в 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей спустя неделю после объявления данной выплаты президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей», – передает ТАСС сообщение ПФР.

В фонде уточнили, что некоторым семьям деньги были оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились, начиная с июля, и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

«Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится восемь лет», – добавили в ведомстве.

Вопросы относительно получения выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделил на выплаты детям к Новому году более 70 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как получить новогоднюю выплату на ребенка.