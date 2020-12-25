В Минэкономразвития назвали причину роста цен на продукты

Причинами роста цен на продукты в России стало снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие, пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совфеде.

«В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины – снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», – передает его слова ТАСС.

Для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, отметил Решетников. Кроме того, были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции.

«Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», – добавил глава Минэкономразвития.

При этом, подчеркнул Решетников, кризис в России не приобрел системного характера благодаря антикризисным мерам правительства.

«Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост +1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве», – пояснил министр.

Решетников добавил, что восстановление экономики напрямую связано с принятыми правительством мерами. Также сдерживающее влияние на восстановление физических показателей промышленности оказывает соглашение ОПЕК +.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства пообещал скорую реакцию на рост цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ретейлеры и почти все региональные сети.

В период с 15 по 21 декабря в России снизились цены на сахар и подсолнечное масло на 1% и 3,2% соответственно.