Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих, рабочими будут 26 декабря и 16 января.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, решение принято на основании того, что уходящий год «был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость».

«Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком», – поручил глава Минобороны.

При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.