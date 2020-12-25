Шойгу заявил о выполнении армией всех поставленных Путиным задач

Вооруженные силы России выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот период, выполнены», – передает ТАСС слова Шойгу.

Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.

Шойгу также отметил, что в этом году боевые возможности вооруженных сил выросли на 13%. «Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск», – сказал Шойгу.

Министр напомнил, что доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

По его словам, более 2,5 тыс. внезапных проверок и свыше 18,5 тыс. учений в ВС России свидетельствуют о высокой готовности войск. Шойгу подчеркнул, что самыми масштабными из них стали стратегические учения «Кавказ-2020» с участием пяти иностранных государств.

«Нарастили темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым. Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии», – перечислил министр.

По его словам, российская армия также вышла на необходимый и оптимальный объем подготовки офицерских кадров, обеспечивающий потребность ВС России.