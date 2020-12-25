Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Коронавирус подтвержден у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщили в пресс-службе главы региона.

В четверг Морозов ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием, у него была температура и кашель.

«У Сергея Ивановича подтвердился коронавирус», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, это не первый случай коронавируса у глав регионов России. Так, ранее заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.