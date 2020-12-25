Объединенные карты «Тройка» и «Стрелка» начали тестировать в Подмосковье

Для проезда на транспорте не нужно будет иметь несколько карт – «Стрелка» и «Тройка» объединятся в одну, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как заявил Воробьев в эфире канала «360», в тестовом режиме объединенные карты уже работают.

«На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы [пассажир] мог пользоваться одной картой, где бы то ни было в московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают», – отметил глава региона.

Воробьев добавил, что сейчас ведется работа над системой взаимных расчетов разных категорий: студенты, льготники, те, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой.

«Там потребуется немного времени, но со следующего года эта система начнет работать, станет все более удобной, заметным ее внедрение станет. Единая карта – такой огромный запрос существует», – сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что МЦД – совместный проект Москвы и Подмосковья, который получил поддержку президента и огромное финансирование из федерального бюджета. Все эти красота, скорость и комфорт появились благодаря большим инвестициям.

«Пригородное сообщение каждый год растет. Сколько ты можешь построить дорог и переездов, если не будет развитого, удобного, комфортного общественного транспорта? Ты захлебнешься, у тебя нет шансов решить проблему. Поэтому во всем мире общественный транспорт - то, что делает тебя мобильным, позволяет комфортно жить и не забивать голову стоянием в пробках. Москва строит метро, мы занимаемся МЦД», – добавил Воробьев.

Кроме того, он отметил важность того, что для проезда на МЦД установили единый тариф. В следующем году он будет составлять 50 рублей за поездку, что в три раза дешевле, чем тарифы предыдущих периодов, когда ездить приходилось в старых некомфортных электричках.

«Это очень знаковый проект. Неслучайно с первого дня его сопровождает президент. И он должен дальше и в 2021 и до 2024 года развиваться», – заключил Андрей Воробьев.