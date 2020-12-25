Президент Азербайджана объявил поэтапную демобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию до 15 апреля военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе.

«Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года», – передает РИА «Новости» текст распоряжения, опубликованном на сайте президентской пресс-службы.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.