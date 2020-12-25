Зеленский заявил о неисполнимом желании выйти из Минских соглашений

Украина не может «просто так» выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, так как они связаны с антироссийскими санкциями, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус», отметив, что сам лично из них вышел бы.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву]. Но лично я бы вышел», – передает его слова ТАСС.

Зеленский отметил, что Украина в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе продолжает двигаться в рамках предыдущих договоренностей, а о плане «Б» говорить рано. «Рано говорить [о плане «Б»], поскольку это больная и тонкая дипломатия», – пояснил президент.

Ранее Зеленский подписал закон, в соответствии с которым особый статус Донбасса продлевается до 31 декабря 2021 года.

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».