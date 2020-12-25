Установлена личность выпрыгнувшего с седьмого этажа в Москве преступника

Выпрыгнувшим из окна 7-го этажа на улице Трехгорный вал в Москве при бегстве от полиции оказался криминальный авторитет Ризван Гусейнов (Резвый), сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, мужчину преследовали сотрудники правоохранительных органов, в результате Резвого госпитализировали.

Первоначально отмечалось, что он умер по дороге в реанимацию. Однако позднее стало известно, что Резвый выжил.

Позднее источник уточнил, что через некоторое время после безуспешных попыток реанимировать Ризванова, тот скончался. По факту инцидента с авторитетом начата проверка. Причина визита к нему полицейских не называется.

Резвый считался соратником известного хабаровского криминального авторитета Александра Воронина (Малыша).