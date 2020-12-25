На заявившего о бомбе в пакете мужчину в Москве завели дело

Полицейские возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении задержанного в центре Москвы мужчины с пакетом: он утверждал, что у него там бомба.

Накануне с Поварской улицы в полицию был доставлен мужчина, который сообщил, что у него есть бомба, однако при осмотре никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, передает ТАСС.

«Мужчина высказывал требование предоставить ему общение с иностранными журналистами, угрожая в противном случае взорвать бомбу. Никакой взрывчатки при нем обнаружено не было. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», – сказал собеседник агентства.