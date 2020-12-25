Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав ТОФ

Во Владивостоке состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья, сообщили в Минобороны.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота, передает официальный сайт Минобороны.

Для участия в церемонии специальным бортом морской авиации ТОФ во Владивосток прилетели родители и родственники Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни 10 лет назад спас от гибели экипаж эсминеца «Быстрый».

Выступая на митинге командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц напомнил о героическом подвиге Алдара, поблагодарил родителей за воспитание сына. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приемом нового корабля и пожелал экипажу новейшего корвета успехов в службе, с честью и достоинством служить на новейшем корвете.

Напомним, в конце ноября корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в рамках программы заводских ходовых и госиспытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели.