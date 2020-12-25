Роскосмос выпустил комикс про женщину-космонавта Роскосмос через суд потребовал у производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей 25 декабря 2020, 07:11 Текст: Антон Антонов

Роскосмос подал иск на 4,7 млрд рублей против самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», свидетельствует информация в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск поступил в суд в четверг, его еще не приняли к рассмотрению. Пока нет информации о том, за что Роскосмос требует 4,7 млрд рублей, передает РИА «Новости». Напомним, под новые американские санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс» и ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз», космические аппараты, разрабатывает «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелую ракету.

