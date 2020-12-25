Москвичам рассказали о погоде на Новый год Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 декабря 2020, 06:35 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, сильный снег, местами метель, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит минус два – ноль градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус двух градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с неблагоприятными погодными условиями 25 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус пяти – нуля градусов, вечером местами мокрый снег. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов, передает ТАСС.

