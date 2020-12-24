Заслуженный спасатель России дал москвичам советы по выживанию во время циклона

При плохой погоде не следует выходить из дома, но если все-таки необходимо куда-то отправиться, то нужно к этому подготовиться, а также соблюдать осторожность на дорогах, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин, комментируя резкое ухудшение погоды в столице.

В связи с перемещением активного циклона управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о сильном изменении погоды в ближайшую ночь. Так в некоторых округах ожидается мокрый снег, метель и сильные ветра, а также гололедица и снежные заносы.

«Если что-то говорит о том, что надвигается какая-то аномальная ситуация, например, выпадение чуть ли не месячной нормы снега, как сейчас, то в первую очередь следует подумать, а нужно ли вообще куда-то выходить из дома. То есть сначала необходимо провести анализ и оценить ситуацию. Если же все-таки поездка неизбежна, тем более на достаточно большое расстояние, например, между городами, то в первую очередь следует позаботиться о своей безопасности», – говорит Щетинин.

Он поясняет, для наилучшего контроля ситуации стоит все-таки отдавать предпочтение собственному автомобилю, нежели общественному транспорту. Далее, следует проверить запас топлива, а также в дорогу взять термос с горячим чаем, фонарик и дополнительные теплые вещи. Спасатель рассказывает, что не раз сталкивался с ситуациями, когда машина застревала на дороге, в ней кончалось топливо и люди замерзали.

«Если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями и ему необходимо по часам принимать какие-то лекарства, то следует взять с собой запас необходимых лекарств и чистую питьевую воду. Ну а на дороге вести себя осторожно, держать достаточно большую дистанцию и не ездить на большой скорости», – рекомендует собеседник.

В случае, если человек все-таки попал в ситуацию, когда машину занесло и она застряла, а мобильный по каким-то причинам не работает, то следует привязать к антенне на машине какую-нибудь красную или другую яркую тряпочку. Это нужно для того, чтобы дорожные службы или спасатели могли заметить человека, попавшего в подобную ситуацию.

«Для того, чтобы согреться в машине, если в какой-то ситуации это необходимо, ее желательно поставить таким образом, чтобы выхлопные газы ветром не задувались в автомобиль, это тоже очень опасно. Ну и следует немного вентилировать машину через открытое окно», – подытожил Щетинин.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев рассказал, что в России за 2020 год количество чрезвычайных происшествий выросло на 29 %, при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них. Он предположил, что это связано с активным внедрением информационных технологий в прогнозирование и предупреждение ЧС, благодаря чему люди заранее знают, например, о надвигающемся тайфуне и принимают определенные меры.