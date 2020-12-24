В Иране назвали возможную причину появления нового штамма COVID

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм COVID-19 мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.

Вахабзаде написал в Twitter, что у него «был разговор с одним из британских ученых, который утверждал, что, возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании, однако, каким образом произошла утечка и он (штамм) распространился, непонятно», передает РИА «Новости».

По его словам, разговор состоялся 23 декабря, однако он не уточнил, что за британский исследователь выдвинул такую версию.

Напомним, в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения.

Власти Великобритании с 26 декабря расширят действие ограничительных мер по борьбе с COVID-19 на большее число регионов на юго-востоке Англии в связи с быстрым распространением нового штамма.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.