Общество врачей России поддержало благотворительную акцию «Елка желаний»

Общество врачей России (ОВР) присоединилось к благотворительной акции «Елка желаний» и призывает россиян также принять в ней участие и исполнить мечту ребенка, рассказал президент ОВР Олег Янушевич.

«Эта акция для всех неравнодушных людей, которая призывает принять участие не только политиков, чиновников, бизнесменов, но и простых людей. Уверен, российские врачи откликнутся на эту светлую инициативу. Мы, Общество Врачей России, готовы максимально включиться и исполнить желания ребят от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также сирот и детей из малообеспеченных семей», – приводятся слова Янушевича на сайте Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова.

Ранее Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников поддержала всероссийскую акцию «Елка желаний».

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустилась в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс.

Ранее президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка. «Такие проекты особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал мужчина.