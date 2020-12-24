Пациент выпал из скорой и погиб в Приморье

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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

Уникальный 2020 год оставил след в истории нефти и газа Михаил Краснов/ТАСС
2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Чем закончится игра Додона с Санду в поддавки

Прошлый и нынешний президенты Молдавии вряд ли составят политический тандем DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС
Уходящий молдавский президент Игорь Додон разогнал кабинет министров, сформированный из его сторонников, и пообещал распустить парламент. Именно этого и добивалась от Додона новый президент Майя Санду. Зачем же он сделал столь царский подарок своему главному противнику? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...

Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшнее погружение Америки в леволиберальный хаос явно являет нам плачевный конец перспективы. Способна ли Америка породить консервативную реакцию без того чрезмерного радикализма, который погубил Ку-клукс-клан? Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Пациент выпал из скорой и погиб в Приморье

    24 декабря 2020, 11:33

    Текст: Елизавета Булкина

    В Приморье мужчина, которого на машине скорой помощи везли домой, выбил дверь автомобиля ногой, выпал на дорогу и погиб, сообщили в региональном минздраве.

    В ведомстве пояснили, что медики прибыли на вызов к 70-летнему пациенту, у которого наблюдались симптомы инсульта.

    «Оперативно машина прибыла на место и доставила пациента в больницу. В Дальнереченской ЦРБ его осмотрели невролог и кардиолог, сделали КТ. Инсульт не подтвердился. С врачами пациент отказался общаться, и невролог пригласила психиатра для осмотра. Психиатр отметил отклонения, но не острые. Для госпитализации по данной симптоматике требуется согласие родных пациента», – пояснили РИА «Новости» в минзраве региона.

    Мужчину отправили домой. «С учетом отдаленности его места проживания бригада скорой помощи предложила подвести его, поскольку ехала по тому же пути. Бригада машины была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать», – добавил представитель ведомства.

    Фельдшер констатировал смерть мужчины и вызвал полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что пациент погиб.

    Ранее в Москве после ДТП опрокинулась машина скорой помощи.


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