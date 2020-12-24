Пациент выпал из скорой и погиб в Приморье

В Приморье мужчина, которого на машине скорой помощи везли домой, выбил дверь автомобиля ногой, выпал на дорогу и погиб, сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве пояснили, что медики прибыли на вызов к 70-летнему пациенту, у которого наблюдались симптомы инсульта.

«Оперативно машина прибыла на место и доставила пациента в больницу. В Дальнереченской ЦРБ его осмотрели невролог и кардиолог, сделали КТ. Инсульт не подтвердился. С врачами пациент отказался общаться, и невролог пригласила психиатра для осмотра. Психиатр отметил отклонения, но не острые. Для госпитализации по данной симптоматике требуется согласие родных пациента», – пояснили РИА «Новости» в минзраве региона.

Мужчину отправили домой. «С учетом отдаленности его места проживания бригада скорой помощи предложила подвести его, поскольку ехала по тому же пути. Бригада машины была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать», – добавил представитель ведомства.

Фельдшер констатировал смерть мужчины и вызвал полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что пациент погиб.

Ранее в Москве после ДТП опрокинулась машина скорой помощи.