Роскачество выявило нарушения в черной икре

Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах организации.

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной – из Белоруссии и Армении. «Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Превышения общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи были выявлены в трех образцах, консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России – в пяти образцах, а разрешенные к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами, не были указаны в маркировке продукции девяти торговых марок.

Были и нарушения ГОСТа: в одном образце был обнаружен краситель «бриллиантовый зеленый», еще в одном – икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам. Антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, выявлены у трех торговых марок.

Нареканий не возникло в отношении вкуса, запаха, цвета и внешнего вида икры, а также ее консистенции и наличия посторонних примесей. Но проверка возможной фальсификации показала видовое несоответствие, которое можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти торговых марок, говорится в материалах.

«Обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов – некоторые из них более ценные, другие – относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы - не просто «осетровая икра», а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и другие», – указывает организация.

«Два изготовителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. «Роскачество направило данную информацию в контрольный орган Роспотребнадзора и Росрыболовство для дальнейшей проверки договоров поставок и прослеживания товаропроводящей цепочки», – говорится в сообщении.

Ранее Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры.