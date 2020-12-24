Российское посольство в Танзании выясняет обстоятельства смерти миллиардера Сосина

Посольство России в Танзании выясняет обстоятельства смерти российского миллиардера Игоря Сосина, скончавшегося накануне на Занзибаре в возрасте 53 лет.

«Информация [о смерти] есть. Но ее мало. Мы знаем, что факт имеет место быть. Сейчас ведем сбор дополнительной информации относительно обстоятельств произошедшего», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии. Родственники Сосина на данный момент в посольство не обращались, уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, у Сосина могло остановиться сердце во сне. На Занзибаре он отдыхал вместе с дочерью Таисией и знакомой девушкой.

В марте Сосин поступил в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус. Дочь предполагает, что он мог повторно заболеть COVID-19.

Сосин являлся бывшим совладельцем сети «Старик Хоттабыч», до 2016 года сотрудничал с немецкой сетью OBI. После этого он занимался развитием сети товаров для дома Modi.