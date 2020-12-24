Челябинский ученый восхитился «китайским» метеоритом

Ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший накануне в КНР метеорит «шикарным» из-за его длительной видимости – 29 секунд длилась яркая вспышка в небе.

В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7.25 по местному времени (2.25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай, передает РИА «Новости». Других подробностей не приводилось.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», – сказал Замоздра, являющийся кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.

Напомним, в сентябре российские ученые обнародовали фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли.