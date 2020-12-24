Синоптики предупредили американцев о «падающих игуанах» Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 декабря 2020, 06:42 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит три-пять градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус пяти градусов. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус шести – минус одного градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов, передает ТАСС.

