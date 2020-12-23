Российские школьники бросили вызов олимпийским чемпионам

Российское движение школьников (РДШ) собрало более 100 тыс. юных спортсменов страны на 8-часовой марафон «Здравствуй, спорт!», самым ярким событием марафона стали ответы чемпионов на спортивные вызовы школьников.

В прямом эфире Российское движение школьников подвело итоги спортивных мероприятий за этот год. Свои награды получили победители проектов: «Всероссийский турнир по шахматам», «Веселые старты», «Игры отважных», «Сила РДШ», «Здоровое движение».

Юных спортсменов с первыми победами поздравил министр спорта России Олег Матыцин. «Развитие детско-юношеского спорта одна из приоритетных задач министерства спорта, большую работу в этом направлении осуществляет Российское движение школьников. Нам важно сделать так, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Воспитывал в них товарищество, взаимовыручку, умение добиваться поставленных целей. Уверен, участие в онлайн марафоне «Здравствуй, спорт!» будет мотивировать ребят вести активный образ жизни», – сказал он.

В этом году в спортивных проектах Российского движения школьников приняли участие более 341 тыс. школьников. Несмотря на дистант в ноябре 2020 активисты РДШ со всей России установили рекорд России по спортивной скакалке.

На праздник к ребятам пришли олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и тренер мужской сборной по шахматам Владимир Поткин, Марина Махнаткина, семикратная чемпионка мира по самбо и другие именитые спортсмены. Поздравили ребят с победой тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и борец классического стиля, Герой России, депутат Государственной Думы Александр Карелин.

Во время карантина Российское движение школьников запустило акцию «Внимание, рекорд!», в которой ребята демонстрировали свои спортивные достижения, записывая их на камеру. РДШ выбрало самые сложные и яркие из них и предложило сразиться со школьниками прославленным спортсменам. Первым вызов ребят приняла тренер сборной России по роуп-скиппингу Елена Астахова, которой надо было повторить отжимание с хлопками и приседания с книгой на голове и с одновременным читением отрывка из А.С.Пушкина. Не удалось именитым спортсменам и повторить рекорд прыжков на скакалке в шпагате, а также шпагат на двух стульях.

«В год, когда мы все оказались взаперти своих квартир, а бассейны, залы и стадионы оказались закрытыми, нам было особенно важно, чтобы ребята оставались в движении, чтобы не снижалась их физическая активность. Это помогало ребятам не только развивать свои спортивные навыки, но и снимать эмоциональное напряжение в условиях изоляции. За год в наших акциях приняли участие более 340 тыс. ребят, и вместе с активистами РДШ доказали, что место спорту есть всегда», – исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Участниками марафона стали активисты Российского движения школьников из 85 регионов России, а также участники Международной акции по роуп-скиппингу «На спорте!» из Турции и Италии. Более 100 тыс. зрителей подключились к празднику спорта в прямом эфире. Марафон состоялся при поддержке «Юность России», Министерства просвещения и Министерства спорта.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.