Реклама тест-полосок для определения антител к COVID признана незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу тест-полосок для определения антител к коронавирусу на «Яндекс.Директ» нарушающей законодательство, сообщили в ведомства.

«Решение приняла ФАС России в отношении рекламы, распространявшейся сервисом «Яндекс.Директ». Согласно закону о рекламе реклама медицинских изделий не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Однако, как установила комиссия ФАС России, ООО «РФИД-Ленд» нарушило это требование в рекламе тест-кассет для быстрого определения COVID-19 lgG/lgM», – приводит ТАСС сообщение.

Подобная реклама распространялась в июле 2020 года на сайте поисковой системы Rambler. При наборе в строке поиска словосочетания «полоска тест на коронавирус» под строкой поиска появлялась контекстная реклама экспресс-теста на обнаружение антител к COVID-19. Рекламное объявление являлось гиперссылкой для перехода на сайт интернет-магазина и сообщало о высокой точности теста: 98,6% за десять минут.

Однако, такая информация в рекламе гарантирует эффективность тест-полоски, что недопустимо с точки зрения законодательства о рекламе. Комиссия ФАС России выдала компании «РФИД-Ленд» как рекламодателю ненадлежащей рекламы предписание о прекращении нарушения. Организации грозит административный штраф.

Напомним, ранее ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» как средства против коронавируса.