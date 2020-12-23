Hyundai приостановила поставки автомобилей в России

В связи с приближающимися нерабочими днями в праздники Hyundai сообщила о прекращении поставок новых автомобилей. Возобновление планируется в январе 2021 года.

«В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 г. С 22 декабря будет недоступно оформление покупки автомобиля в кредит – услуга будет возобновлена после 11.01.2021 г.», – говорится на сайте шоурума Hyundai.

При этом отмечается, что при полной оплате автомобиля банковской картой клиент может забронировать любой автомобиль и внести обеспечительный платеж за него в личном кабинете, чтобы зафиксировать стоимость автомобиля.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря в 2020 году выходным.

На прошлой неделе в Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник, 11 января.