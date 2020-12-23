В ОП Пермского края назвали очередной провокацией информацию о «нарушениях» на выборах

«Перед нами явный пример провокативных технологий с серийной подачей жалоб для создания негативных информационных поводов с полным пониманием бесперспективности выдвинутых претензий», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин, комментируя информацию о якобы имевших место нарушениях на прошедшем ЕДГ-2020.

Движение «Голос» начинает тиражировать информацию о якобы имевших место нарушениях на прошедшем ЕДГ-2020. Со ссылкой на местного активиста утверждается, что в Пермском крае на нескольких участках якобы число пришедших на голосование не соответствовало официальной явке. Проблема в том, что «доказательства» почему-то оказались представлены общественности ровно тогда, когда срок хранения официальной записи видео-фиксации закончился, и запись оказалась удалена.

«Мы становимся свидетелями очередной попытки провокации с целью дискредитации выборов. В Пермском крае было широко известно, что официальные видеозаписи с участков для голосования хранились месяц, такой срок был регламентирован избирательной комиссией Пермского края, именно этот срок был предусмотрен и государственным контрактом (есть в свободном доступе на сайте госзакупок). В течение месяца любой желающий мог получить их, сделав официальный запрос, задействовав весь имеющийся арсенал средств обеспечения прозрачности выборов. А что сейчас?» – задался вопросом Мухин.



«Вместо следования процедуре получения официального подтверждения заявленных требований, мы видим череду маловразумительных действий, создающих негативный шум вокруг темы выборов. Сначала одним из кандидатов в губернаторы Пермского края был подан иск по оспариванию результатов выборов на одном из участков, затем он был тихо отозван», – отметил зампредседателя ОП Пермского края.



Далее, продолжил Мухин, иск об оспаривании месячного срока хранения видеозаписей с УИК подается уже технологом «Голоса», сотрудничавшего на этих выборах с КПРФ в качестве их коуча (иск ожидаемо удовлетворен не был). «Наконец, подается жалоба в Следственный комитет с инсинуациями о фальсификациях на некоторых участках, причем подается тогда, когда срок хранения официальных видеозаписей, сделанных на УИК, истек, а сами записи утилизированы», – заявил общественник.



«Спрашивается: кто мешал отправить запрос на предоставление видеозаписей еще три месяца назад? Никто, просто скандальный автор серийных жалоб дожидался уничтожения видеозаписей, которые бы позволили сличить официальную видеохронику голосования с визуальным продуктом собственного изготовления. А теперь он готов предъявить в качестве доказательства смонтированный материал собственной видеосъемки, который так никто в глаза и не видел, где количество отснятых избирателей якобы не совпадает с данными по явке в протоколах», – пояснил Мухин.

По словам зампреда ОП Пермского края, «все это со стороны больше похоже не на упражнения в электоральной математике, а на картинки из области клинической психологии».

«На самом деле перед нами явный пример провокативных технологий с серийной подачей жалоб для создания негативных информационных поводов с полным пониманием бесперспективности выдвинутых претензий. Неуспех притязаний – тоже часть сценария», – отметил Мухин.