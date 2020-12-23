Пациент ранил ножом двух медсестер в «красной зоне» московской больницы Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета под Воронежем 23 декабря 2020, 15:01 Текст: Евгения Шестак

Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета в Воронежской области по оценке врачей находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель экстренных служб региона. «Пострадавшие – мужчины, оба в тяжелом состоянии», – сказал источник РИА «Новости». Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало процессуальную проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства жесткой посадки вертолета. В среду частный вертолет совершил жесткую посадку в поле в Воронежской области. Пострадали два человека, их доставили в областную больницу. По данным следствия, жесткую посадку совершил вертолет Robinsson.

