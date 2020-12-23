СК начал проверку по факту гибели журналиста Бударагина в Москве

Следователи начали доследственную проверку после гибели журналиста Михаила Бударагина на Беломорской улице в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место обнаружения тела, установили, что незадолго до смерти Бударагин переписывался через Whatsapp со своей гражданской женой и сообщил, что его «преследуют бандиты, от которых он укрылся в подъезде на Беломорской улице», передает ТАСС.

На теле Бударагина обнаружили множество следов крови, в кармане было удостоверение ФГУП «Известия».

Начата доследственная проверка.

Гражданская супруга журналиста сообщила правоохранителям, что Бударагин рассказывал ей о своих многочисленных долгах из-за ставок на спорт и что он «может решить все проблемы разом».

Напомним, журналиста нашли мертвым около полуночи возле дома на Беломорской улице. В полиции заявляли, что он якобы мог покончить с собой.

Михаил Бударагин долгое время был редактором рубрики «Мнения» газеты ВЗГЛЯД.