Подозреваемого в убийстве троих жандармов во Франции нашли мертвым

Мужчина, стрелявший в жандармов в департаменте Пюи-де-Дом, найден мертвым, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Дарманен сообщил, что «злоумышленник найден мертвым», министр отправляется на месте ЧП, передает РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибшие жандармы «вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом».

«Нация разделяет горе с их семьями. Чтобы защитить нас, наши силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои», – добавил он.

Ранее сообщалось, что трое жандармов были убиты в результате стрельбы в коммуне Сен-Жюст, расположенной во французском департаменте Пюи-де-Дом.

В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. После этого во французском Лионе около греческой церкви произошла стрельба, ранения получил священник. Затем мужчину с резаком задержали возле школы под Парижем.