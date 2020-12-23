СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... «осквернение символов воинской славы России, совершенное публично», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Следствием установлено, что не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.

«Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР ... Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», – добавила Петренко.

Россия неоднократно выступала с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны. Так, в сентябре посольство России в Литве выразило возмущение по поводу инцидента, которое было совершено на фоне празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище. В октябре в литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста.

В начале декабря в Главном следственном управлении Следственного комитета России была организована доследственная проверка по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве.