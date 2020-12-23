Бывший участник команды главы Владимирской области резко раскритиковал губернатора

Бывший глава внутриполитического департамента администрации Владимирской области Денис Лякишев подверг острой критике действия губернатора Владимира Сипягина, отдельно отметив плохую работу с инвесторами, неспособность принять помощь от федеральных партийных функционеров и деградацию регионального отделения ЛДПР.

Лякишев покинул команду Сипягина 6 ноября 2020 года, проработав в должности менее года. В ходе заседания экспертного совета во Владимирском филиале РАНХИГС Лякишев заявил, что областное отделение ЛДПР сейчас фактически развалено: координационный совет распущен, «руководить поставлен приезжий с неизвестными планами», а сам Сипягин за два года лишь дважды увиделся с партактивом, передает «ТВ МИГ».

«О каких-либо преференциях со стороны первого лица губернии тоже речь не идет, ведь даже договоренности с инвесторами, достигнутые в Москве, не исполнялись на уровне области, и люди, вместо того, чтобы вкладывать деньги в экономику нашего региона, уходили из него. Простые люди свое недоверие к Сипягину перекладывают на партию в целом и рейтинг ЛДПР в регионе падает», – говорится в материале телеканала.

По мнению Лякишева, команда нынешней администрации области работает много и самоотверженно, включая самого губернатора. Но при этом он вспомнил поражение русского флота под Цусимой, когда «и флот был большой, и команда крепкая, и оружие наизготовке, но тем не менее битва была проиграна, и причиной тому стала нехватка всего по чуть-чуть». Так же и в нынешней областной администрации, пояснил Лякишев.

Как пример он вспомнил про экологические проблемы, связанные с завозом в регион московского мусора. «Да, мы все выполнили – в новой территориальной схеме по обращению с отходами этого мусора нет, а то что он возится, то это проблемы федеральных органов, Росприроднадзора в том числе. Губернатор не может встать на границе области и разворачивать мусоровозы. А вот тут и есть разница между профессионализмом и тем, где чуть-чуть не хватает. Можно было иначе выстроить всю работу. Собрать всех регоператоров и поговорить, обратиться в Росприроднадзор лично, а не с формальным письмом. С федеральными органами не формально, через письма. То же самое по здравоохранению. Поверьте, большая часть администрации работает самоотверженно, но результата нет», – сказал Лякишев.

Кроме того, он высказал мысль, чем является, на его взгляд, партийность для владимирского губернатора. «Тут для Сипягина партийность как трамвайный билет, который не только дает ему карьерный рост, но и защитит от неблагоприятных последствий. Все мы видим, что растет количество уголовных дел вокруг него. И рано или поздно это заметят и в федеральном центре и сделают выводы», – заключил Лякишев.