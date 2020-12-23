Кремль прокомментировал работу ТЭК в 2020 году

ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но России хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этом году, конечно, и сектору (энергетическому) пришлось существовать в нелегких условиях. Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора и потом уже для все видов промышленности, которые идут по цепочке, но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру», – передает РИА «Новости» слова Пескова на всероссийской премии Медиатэк.

Он отметил, что ТЭК – основополагающий сектор экономики, «который фактически кормит и дает возможности для развития высокотехнологических отраслей».

«Мы все помним фразу, что искусственный интеллект питается из розетки, поэтому все начинается из этой розетки», – добавил Песков.



Напомним, во вторник президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком призвал «не хулиганить» с потребителями нефти, но при этом отметил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно.