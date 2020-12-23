Госдума разрешила правительству регулировать цены на продукты

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать их стоимость.

Ранее, если такие товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней, передает РИА «Новости».

Принятый закон снимает это ограничение в 30%, и теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что это позволит оперативное реагировать ситуацию.

Какие товары войдут в список и каким будет порядок определения допустимых цен, решит кабинет министров.

Его постановление подразумевает следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

Ранее президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

Между тем в России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. Также предложено освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты.