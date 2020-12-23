Мэра Рио-де-Жанейро заподозрили в руководстве занимавшейся сбором взяток преступной сетью

Бразильская прокуратура заподозрила мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и получила около 10 млн долларов в обмен на государственные контракты.

Кривелла был задержан во вторник в своем доме в Рио-де-Жанейро. Задержание производилось в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры, передает РИА «Новости».

Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и экс-начальника полиции Фернанду Мораиса.

До этого стало известно, что следователи ведут дело в отношении предполагаемой «штаб-квартиры взяток» в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году.

«Преступная организация собрала не менее 50 млн реалов (около 9,7 млн долларов США), это только то, что мы смогли установить», – заявил прокурор Рикарду Рибейру.

Портал G1 ранее сообщил, что одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.

При этом задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро.

По данным местных СМИ, в полицейском участке он заявил, что стал жертвой «политического преследования», и потребовал «справедливости». Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.

Ранее экс-мэра Челябинска приговорили за получение взятки.