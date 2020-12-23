Возобновлено паромное сообщение между Францией и Британией

Транспортное сообщение между Францией и Великобританией, частично приостановленное из-за обнаруженного в королевстве нового штамма коронавируса, восстановлено, сообщила радиостанция France Info.

Первые паромы прибыли ночью из британского Дувра во французский порт Кале. Во Францию вернулись граждане ЕС, туристы, а также грузовые фуры с водителями, которые не могли покинуть Британию в течение 48 часов. Вернуться во Францию все они смогли, предоставив отрицательный анализ на коронавирус, сделанный в период не более трех суток до приезда, передает ТАСС.

Разрешение на транзитный проезд из Великобритании через Францию получили и граждане стран Евросоюза. С воскресенья на паромной переправе скопилось более тысячи грузовиков с французскими шоферами, теперь въехать во Францию могут и иностранные шоферы, однако неизвестно, смогут ли они продолжить путь в те страны, которые ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

Ожидается также возобновление авиарейсов из Великобритании во Францию и рейсов экспрессов «Евростар».

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».