Минобороны поздравило военных летчиков с Днем дальней авиации

Дальней авиации – компоненту стратегических ядерных сил, составной части Воздушно-космических сил, служащей для решения задач на всех стратегических направлениях, 23 декабря исполняется 106 лет, сообщили в ведомстве.

«В 2020 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%. В течение года экипажи дальней авиации налетали более 17,5 тыс. часов, при этом средний налет на экипаж составил порядка 100 часов», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что в текущем году экипажами Ту-160 Энгельсского соединения был выполнен рекордный полет на максимальную дальность и продолжительность в рамках воздушного патрулирования, пролетев около 20 тыс. километров за 25 часов 25 минут, выполнив при этом три дозаправки в воздухе.

Во вторник экипажи Амурского соединения на стратегических ракетоносцах Ту-95МС приняли участие в совместном воздушном патрулировании с экипажами стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Напомним, ранее в среду экипаж Ту-95МС отработал управление беспилотником с самолета.