В Москве вылечились от COVID 5228 пациентов

За сутки в Москве выписали после выздоровления от коронавируса 5228 пациентов, общее число выздоровевших превысило 582 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В сообщении штаба указывается, что «в столице выздоровели еще 5228 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Всего число людей, вылечившихся от COVID в Москве, увеличилось до 582 тыс. 772.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается очень сложной и напряженной, при этом дополнительных ограничительных мер не планируется, однако уже существующие отменять пока рано.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.