Минобороны рассказало о разминировании Карабаха

Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны.

«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта.

«Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности», – добавляется в сообщении.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.