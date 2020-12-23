МИД провел онлайн-«капустник»

МИД России показал шутливый «капустник», подготовленный к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами.

В аккаунте МИД России в Facebook размещен видеоролик от «ДИП МИД Самиздат» под названием «Дальше будет только лучше».

В пояснении указывается, что «следуя давней традиции «дипломатических капустников», к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году».

«В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности», – указали в российском МИД.

Сам ролик представляет собой скомпилированные выступления главы МИД России Сергея Лаврова на актуальные темы в поэтической форме, передает РИА «Новости». Открывается небольшой ролик (1 минута 32 секунды) словами: «Все знают, что С. Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!» на фоне падающего снега вокруг высотного здания МИД с надетыми на шпиль очках и медицинской маске.