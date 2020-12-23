Microsoft сообщила об «интересном повороте» в расследовании кибератаки на США

Программное обеспечение SolarWinds, которое использовалось для масштабной атаки на правительственные учреждения США, стало целью и других хакеров, сообщила компания Microsoft.

Как заявили в Microsoft, «при интересном повороте событий расследование взлома SolarWinds» выявило и другую вредоносную программу, оказывающую влияние на SolarWinds Orion. При этом в Microsoft полагают, что выявленное заражение SolarWinds Orion, вероятно, «не связано» с первым «взломом и используется другим злоумышленником», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на правительственные учреждения США. Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры «похитили важную информацию» у «технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США». Продукция компании SolarWind, в которой хакеры осуществили подмену кода, установлена на 18 тыс. компьютеров.