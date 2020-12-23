Власти США подали в суд на Walmart из-за опиоидного кризиса

Американский минюст подал в суд иск на миллиарды долларов против торговой сети Walmart в связи с опиоидным кризисом, сообщает ведомство.

В минюсте заявили о «сотнях тысяч нарушений Закона о контролируемых веществах». Власти США намерены «добиваться административных санкций» на «миллиарды долларов» и «принятия обеспечительных мер». Walmart грозит штраф свыше 67 тыс. долларов за каждый незаконно отоваренный рецепт, а также свыше 15 тыс. долларов за каждый подозрительный заказ, о котором не сообщалось регулирующим органам, передает РИА «Новости».

Расследование в отношении Walmart как оператора собственной аптечной сети и оптовых распределительных центров велось много лет. В частности, Walmart обвиняют в том, что препараты отпускали по «рецептам, которые были выданы не с законными медицинскими целями или в рамках принятых медицинских практик». По мнению властей США, «эти действия способствовали разрастанию кризиса рецептурных опиоидов».

Напомним, в июне-мае от передозировки лекарствами, умерло около 81 тыс. американцев. В команде избранного президента США Джо Байдена обещали активно бороться с опиоидным кризисом. В ноябре в США подошел к концу процесс над компанией, на которую возлагают ответственность за гибель 200 тысяч американцев – жертв опиоидной эпидемии 2016 года.