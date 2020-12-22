Памфилова предсказала большую конкуренцию среди партий на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в 2021 году будет высокий уровень конкуренции среди политических партий.

«Понятно, что выборы в Государственную думу требуют от партий огромных человеческих, организационных и финансовых ресурсов. Вряд ли все 37 партий способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится», – сказала Памфилова ТАСС.

Она напомнила, что в ходе думской кампании 2016 года 74 политические партии имели право участвовать в выборах, из них 14 обладали парламентской льготой и могли идти на выборы депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей.

«Сегодня у нас принципиально иная ситуация. Число политических партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 37. Но, как бы парадоксально это ни звучало, партийная конкуренция усилилась. Партии-пустышки постепенно уходят с политической арены – остаются те, кто реально имеет поддержку избирателей и сможет бороться за их голоса», – отметила глава ЦИК.

«Например, в 2020 году 90% от числа партий, имеющих право участвовать в выборах, участвовали в избирательных кампаниях разного уровня. Хочется отметить, что только 3% кандидатов-партийцев от числа выдвинутых получили отказ в регистрации. Для самовыдвиженцев этот показатель в три раза выше», – подчеркнула Памфилова.

Она уточнила, что по итогам единого дня голосования 2020 года три новые партии, зарегистрированные в 2020 году («Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива»), получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей. «Таким образом, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва 16 партий освобождены от сбора подписей избирателей», – заключила председатель ЦИК.

Памфилова также отметила, что решение о возможности проведения выборов депутатов Госдумы в 2021 году в течение нескольких дней будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в стране на момент начала избирательной кампании.

«Что касается вопроса применения многодневного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году, то ЦИК России в соответствии с законодательством РФ наделен правом принятия такого решения. Законом определено и количество дней голосования – не более трех», – сказала Памфилова.

Она добавила, что сейчас «говорить о многодневном голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва преждевременно». «Центризбирком будет принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также с учетом всех других факторов, которые будут актуальны к моменту начала избирательной кампании», – отметила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что впервые вопрос о многодневном голосовании возник летом 2020 года, когда избирательная система страны готовилась к проведению общероссийского голосования по поправкам к конституции. «Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией нового коронавируса, конечно, накладывала на нас и новые обязательства перед гражданами. Нужно было не просто организовать все процедуры голосования, но и сделать их безопасными для людей», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Она отметила, что ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал «практически пошаговые инструкции для всех участников голосования». «Мы просчитывали вероятностные значения одновременного нахождения людей на участках для голосования, была задача не допустить скопления людей, защитить здоровье и голосующих, и организаторов голосования. Нам это удалось. В единый день голосования 2020 года формат многодневного голосования по тем же причинам был сохранен», – сказала председатель ЦК.

Памфилова уточнила, что для организаторов выборов многодневное голосование является «тяжелейшей работой и еще более высокой ответственностью». «Но мы понимаем, что возможность такого голосования делает для наших граждан само участие в жизни страны более удобным, доступным и в современных реалиях более безопасным. И что самое главное, формат многодневного голосования понравился нашим людям, нашим избирателям. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в сентябре 2020 года, 84% респондентов отметили удобство голосования в течение трех дней, а 77% – поддерживают проведение выборов в подобном формате в будущем», – заключила Памфилова.