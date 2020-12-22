Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи.

Согласно закону, разработанному в развитие поправок в конституцию, президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.

На прошлой неделе профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи. Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал Путин.