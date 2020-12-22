В центре Москвы найдено тело женщины

В Ружейном переулке в центре Москвы обнаружено тело женщины, личность погибшей устанавливается, сообщили в правоохранительных органах.

«Очевидцы во вторник около 13.00 мск обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны. По предварительным данным, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты. Личность женщины устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РЕН ТВ, у погибшей сильно разбита голова.

Ранее на проспекте Мира в Москве рядом с жилым домом обнаружили тела мужчины и пятилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). По предварительным данным следствия, травмы на телах характерны для падения с высоты.