Новый посол Молдавии в Москве вручил копии верительных грамот

Новый посол Молдавии в Москве Владимир Головатюк вручил копии верительных грамот в МИД, сообщил пресс-секретарь посольства Эдуард Мельник.

«Мы только что вручили копии верительных грамот. С сегодняшнего дня посол имеет полноту полномочий и действий на территории Российской Федерации в соответствии с дипломатическим этикетом и протоколом России», – передает РИА «Новости» заявление представителя дипмиссии.

Отмечается, что посол вручил копии замминистра иностранных дел России Александру Панкину.



Предыдущий посол Молдавии в России Андрей Негуца в начале декабря был отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. 6 декабря МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.