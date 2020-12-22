Эксперты спрогнозировали двукратный рост фейков в интернете

Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тыс. фейков в Сети с марта 2020 года, большинство из них – о коронавирусе, рассказала член Общественной палаты России, директор центра Екатерина Мизулина, спрогнозировав в 2021 году двукратный рост недостоверных сообщений.

Ранее Роскомнадзор сообщил РИА «Новости», что с начала 2020 года в ведомство поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобные сведения. При этом Роскомнадзор отмечает, что обычно у российских площадок на это уходит от нескольких минут до нескольких часов, реакция же иностранных площадок не столь оперативная: порой фейки вообще не удаляются.

«За девять месяцев работы по мониторингу фейковой информации волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружено 33 тыс. недостоверных сообщений, распространенных под видом достоверных. Из них 17607 фейковых сообщений о коронавирусе, 8407 – об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, 3922 – о вакцине от коронавируса, 1781 – о едином дне голосования, 1312 – о введении локдауна в России на новогодние праздники», – рассказала Мизулина.

Как показал мониторинг, фейковые сообщения чаще всего распространялись в WhatsApp, Youtube, Viber, Tik Tok, Telegram, Instagram и Одноклассниках.

«По данным опроса, проведенного Лигой безопасного интернета, в декабре 2020 года более 82% граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71% заявили о том, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, 88% говорят о том, что не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах», – отметила Мизулина.

Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что в результате комплексного реформирования законодательства существенно снизилось число фейков, которые распространяют отдельные физические лица, а также СМИ. Количество таких фейков в результате принятия закона снизилось примерно на 40%. При этом выросло число недостоверных сообщений, которые распространяются под видом достоверных профессиональными провокаторами и лицами, подпадающими под определение иностранных агентов. Важным шагом для противодействия подобным фейкам, как подчеркнула общественница, должно стать совершенствование законодательства об иноагентах.

Кроме того, в 2021 году эксперты предполагают двукратный рост числа фейков. Связано это, в первую очередь, с предстоящими в следующем году выборами депутатов Государственной думы России.

«Эксперты считают, что в этом году профессиональными группами велась подготовка и проработка механизма распространения фейков в России. Была создана сеть аккаунтов, отработана методика вбросов и распространения публикаций одномоментно во всех регионах России. Так, весной фейки о ковиде в основном распространялись в 15-16 регионах, где планировались губернаторские выборы. После окончания единого дня голосования в этих же регионах продолжили распространяться фейки. Это говорит о том, что провокаторам удалось создать устойчивую сеть аккаунтов и пабликов, которые будут для подобных целей использоваться и в дальнейшем», - пояснила Екатерина Мизулина.

Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета. Задача волонтеров – найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые громкие факты распространения дезинформации волонтеры передают в правоохранительные органы.