В Общественной палате оценили новые правила идентификации абонентов

«Новый способ идентификации абонентов позволит деанонимизировать Рунет и сократить возможности для противоправных действий с помощью «серых» SIM-карт», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина, комментируя рассматриваемый Госдумой законопроект, который расширяет возможности граждан при заключении договора на оказание услуг мобильной связи.

«Анонимность в сфере предоставления услуг связи – сложная проблема, которая порождает мошенничество, кражу персональных данных, распространение фейков и запрещенного контента. Именно поэтому крайне важно принимать те законодательные меры, которые помогут эффективно с этим справиться», – сказала член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, законопроект, который рассматривается в Госдуме во втором чтении – это правильный и последовательный шаг. «Регистрация телефонов и SIM-карт с помощью электронной подписи и учетной записи на Госуслугах позволит деанонимизировать Рунет и сократит возможности для противоправных действий в даркнете», – отметила собеседница.

«В этом году в связи с пандемией мы столкнулись с ростом мошенничества в Интернете, а значит, возникла и необходимость с ним бороться. Потому новый способ идентификации абонентов позволит снизить число «серых» SIM-карт, продаваемых нелегально, и предотвратить колоссальное количество преступлений, которые совершаются с их помощью», – заключила Мизулина.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который расширяет возможности граждан при заключении договора на оказание услуг мобильной связи и вводит дополнительные требования по идентификации абонентов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О связи», согласно которым вводится дистанционный порядок заключения договоров на оказание услуг мобильной связи, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса. Для удобства абонентов идентификация предполагается как с использованием электронной подписи, так и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также основанной на ней Единой биометрической системы.

Законопроектом вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент будет иметь право внести IMEI в учетную запись в ЕСИА. В этом случае он будет вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области связи с требованием отключить свой гаджет при его потере или краже.

Проект закона предусматривает расширение мер по идентификации конечного абонента. Как предполагается, это ударит по рынку «серых» SIM-карт, которые продаются неуполномоченными лицами без заключения договора, и могут быть использованы для противоправной деятельности.

В ноябре стало известно, что подключить сотовую связь теперь можно на «Госуслугах». Как отмечали «Ведомости», теперь получить номер можно «за пять минут, не используя паспорт и не отходя от компьютера».

При этом в последнее время фишинговые атаки, мошенничество с помощью методов социальной инженерии, заражение устройств вирусами, SMS-кражи, воровство методом card2card стали наиболее распространенными вариантами преступлений в Сети, писала Лента.ру.