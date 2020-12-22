Россияне назвали актера и спортсмена года

Россияне выбрали бойца Хабиба Нурмагомедова спортсменом, а Константина Хабенского – актером года, журналист Владимир Соловьев и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинги в своих сферах, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 10% опрошенных назвали Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист Артем Дзюба (8%). В первой пятерке – теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова – у них по 2%, передает РИА «Новости».

Звание актера этого года, по мнению россиян, заслуживает Хабенский (5%), на второй позиции расположился Александр Петров (4%), на третьей – Сергей Безруков (3%), еще 67% затруднились ответить на вопрос.

Отмечается, что музыкантом года стал Киркоров (6%), в тройку вошли Николай Басков и Денис Мацуев (по 4% соответственно), а 60% не ответили на вопрос.

Также журналистом года россияне выбрали Соловьева (6%), второе место поделили Юрий Дудь, Ольга Скабеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно), а 75% затруднились ответить.

Писателем года стал Захар Прилепин, его отметили 3% респондентов, на втором месте Борис Акунин (2%), еще 83% не ответили.

Кроме того, россияне назвали «Т-34» и «Холоп» лучшими фильмами 2020 года среди российских и зарубежных картин (по 3%). Также опрошенные называли киноленту «Джентльмены» Гая Ричи и «Движение вверх» (по 2%), при этом 71% затруднились ответить.

Среди телесериалов российские граждане считают лучшим фильмом «Пес» (6%), второе место поделили «Тайны следствия», «След» и «Грозный» (по 3%), на третьей позиции «Морские дьяволы» (2%).

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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